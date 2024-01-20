Эта история всколыхнула Россию: как умер выброшенный из поезда кот Твикс

Кот Твикс, которого выбросила проводница из поезда во время стоянки в Кирове, найден мертвым. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на волонтеров и хозяев питомца. Накажут ди проводницу за смерть животного, почему погиб кот?

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Почему кота Твикса выкинули на мороз из поезда

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11 января проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург нашла в вагоне кота и выбросила его на улицу, что было зафиксировано видеокамерами. Это произошло в 30-градусный мороз во время стоянки состава в Кирове. Известно, что питомец находился в поезде легально: на кота была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных.

Хозяева кота обратились в органы правопорядка. Сотрудники кировской транспортной полиции провели проверку и опросили проводницу, после чего отказали владельцам питомца в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве. Женщина объяснила, что после посадки пассажиров ей сообщили о разгуливающем по вагону коте. Она опросила граждан, но так и не нашла хозяина животного. Решив, что кот бездомный, она выпустила его на улицу.

По словам волонтера, на остановке в Кирове хозяин кота задремал. В это время кто-то открыл переносную клетку и выпустил Твикса. Обнаружив пропажу, хозяин сразу обратился к проводнице, но та сказала, что животное сбежало.

Как умер кот Твикс

На поиски кота вышли сотни волонтеров. В ночь с 19 на 20 января труп животного обнаружили недалеко от железнодорожного полотна в 8 километрах от кировского вокзала.

«Кота Твикса, которого проводница выкинула из поезда на станции в Кирове, нашли мертвым. Об этом сообщила участница поисков, которая была на связи с хозяйкой. Владельцы уже опознали питомца. У него на животе кусаная рана», — сообщает Telegram-канал RT.

Согласно предварительной информации, кот стал жертвой нападения крупной собаки. Соответствующие следы были зафиксированы рядом с местом, где обнаружили мертвое животное.

«Кот Твикс погиб совсем недавно. Он смог выживать один на морозе на протяжении недели. Животное нашли у железнодорожного переезда. Мужчина, который его обнаружил, сказал, что рядом с Твиксом было много следов крупной собаки», — пишет Telegram-канал Baza.

Накажут ли проводницу за смерть кота Твикса

Инцидентом со смертью кота Твикса занимается Свердловская транспортная прокуратура. В РЖД накануне извинились за это происшествие и пообещали провести служебное расследование.

В то же время в Сети появилась петиция с призывом инициировать уголовное дело в отношении проводницы поезда, которая выпустила питомца на мороз. Документ подписали уже более 2000 человек.

Юрист Александр Хаминский в разговоре с NEWS.ru отметил, что в ходе проверки могут вскрыться факты, подтверждающие невиновность проводницы. По его словам, до сегодняшнего момента отсутствовал факт причинения ущерба. Окончательные выводы сделают следствие и суд.

«Правоохранители должны проверить ее поступок на такие уголовно наказуемые составы, как самоуправство (ст. 330 УК РФ, арест до 6 месяцев), умышленная или по неосторожности порча имущества (ст.ст. 167, 168 УК РФ, лишение свободы на срок до 1 или 2 лет), а также халатность (ст. 293 УК РФ, арест до 3 месяцев). Как неоднократно заявлялось ранее, говорить о статье о жестоком обращении с животными пока не приходится ввиду отсутствия прямого умысла», — указал юрист.

Как подчеркнул Хаминский, если кот ехал с проездным документом именно в том вагоне, который обслуживала выкинувшая его проводница, то она должна была об этом знать.

«Возможно, на Твикса был оформлен билет, но при посадке в вагон не был предъявлен, и пассажир проследовал в купе, не предупреждая о наличии особого груза. Сегодня многие переноски для мелких животных практически не отличаются от обычных сумок, и проводник могла этого не заметить», — констатировал спикер NEWS.ru.

Почему россияне переживали за кота Твикса, когда идет СВО

Политик Олег Царев в своем Telegram-канале прокомментировал гибель кота Твикса в контексте проведения Россией специальной военной операции. По его словам, каждый день на фронте погибают люди с обеих сторон, но при этом судьба выброшенного на мороз кота сильно волнует российскую общественность. Как подчеркнул Царев, этот факт стоит воспринимать исключительно в положительном ключе.