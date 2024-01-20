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В Бердянске обнаружили польско-украинский центр антироссийской пропаганды

Полиция выявила в Бердянске работу польско-украинского центра, который занимался антироссийской пропагандой до начала СВО, сообщили в полиции Запорожской области.

В Бердянске обнаружили польско-украинский центр антироссийской пропаганды
© РИА Новости

Полиция установила, что польское просветительское общество «Возрождение» под руководством Льва Сухомлинова растлевало своих несовершеннолетних участников, а также совместно с боевиками из «Азова» и «Правого сектора» (запрещены на территории России – прим. ВЗГЛЯД) проводили идеологическую обработку, передает ТАСС.

Сейчас Сухомлинов проводит онлайн-семинары, но уже из Польши.

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Правый сектор
Бердянск
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