Полиция выявила в Бердянске работу польско-украинского центра, который занимался антироссийской пропагандой до начала СВО, сообщили в полиции Запорожской области.

Полиция установила, что польское просветительское общество «Возрождение» под руководством Льва Сухомлинова растлевало своих несовершеннолетних участников, а также совместно с боевиками из «Азова» и «Правого сектора» (запрещены на территории России – прим. ВЗГЛЯД) проводили идеологическую обработку, передает ТАСС.