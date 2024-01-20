В Москве пенсионерка перевела аферистам 11 млн рублей

Пенсионерка по указаниям аферистов продала квартиру в Москве, сняла сбережения и взяла кредиты, заложила в ломбард драгоценности, а затем все деньги - 11 млн рублей - перевела на указанные телефонными мошенниками счета.

Как сообщили в столичной прокуратуре, 67-летней женщине позвонил неизвестный. Он представился правоохранителем, сообщил, что "черные риэлторы" выставили на продажу ее квартиру на улице Молдавская. Аферист запугивал женщину, "соединяя" ее якобы с банковскими работниками, которые подтверждали, что квартиру и сбережения на счетах пытаются похитить преступники, и чтобы сохранить имущество, нужно продать квартиру, деньги перевести на безопасные счета.

"Женщина, продав квартиру, по указанию аферистов перевела полученные от сделки деньги, а также ранее снятые сбережения якобы на безопасные счета, номера которых ей продиктовали злоумышленники по телефону", - сказали в надзорном ведомстве.

Затем злоумышленники обманом уговорили женщину взять кредит на 20 тыс. рублей и заложить драгоценности в ломбард на 300 тыс. рублей, в том числе золотые цепочки, кольца и серьги с бриллиантами, зубные коронки.

"Апогеем циничности аферистов стал последний телефонный звонок: мужчина, выманивший у пенсионерки все деньги, ценности и квартиру, сообщил ей, что он и есть настоящий мошенник", - добавили в прокуратуре.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что неизвестные, введя потерпевшую в заблуждение мошенническим путем, завладели ее деньгами в сумме более 11 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).