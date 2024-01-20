Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда, нашли мертвым

По предварительным данным, кота Твикса, которого проводница выкинула из поезда, обнаружили мертвым. Сегодня утром похожее животное нашли у железнодорожного переезда, сообщает Baza.

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По одним данным, хозяева еще не опознали погибшего кота, по другим — хозяйка заявила, что ей уже привезли тело питомца.

Кота нашли в восьми километрах от кировского вокзала. Окрас и внешний вид полностью совпадают. Одна из версий — кота могли загрызть собаки. Очевидцы говорят, что ещё вчера Твикс был жив.

Несколько дней назад Твикс возвращался с хозяином из Екатеринбурга в Петербург. В поезде он вылез из переноски и стал гулять по вагону. Его увидела проводница, приняла за бездомного и выкинула на улицу. Это произошло на станции в Кирове, где стояли сильные морозы.