$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

В резиденции премьера Греции произошел пожар

Пожар возник рано утром в субботу в одном из складских помещений во дворе резиденции премьера Греции. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пожарную службу страны.

В резиденции премьера Греции произошел пожар
© globallookpress.com

В локализации очага возгорания участвовали 24 пожарных и 7 единиц техники. Пострадавших в результате инцидента нет. Утверждается, что территории Дворца Максима был нанесен незначительный материальный ущерб.

О причинах возникновения пожара пока ничего не известно. Профильные службы начали расследование.

Происшествия
Греция