В резиденции премьера Греции произошел пожар

Пожар возник рано утром в субботу в одном из складских помещений во дворе резиденции премьера Греции. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пожарную службу страны.

В локализации очага возгорания участвовали 24 пожарных и 7 единиц техники. Пострадавших в результате инцидента нет. Утверждается, что территории Дворца Максима был нанесен незначительный материальный ущерб.