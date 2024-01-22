В Самаре загорелся рынок

Пожар произошел на Кировском рынке в Самаре. Как сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале, площадь возгорания выросла до 1 тысячи квадратных метров.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте работают более 80 пожарных и 23 единицы техники. Для тушения привлекли пожарный поезд — сейчас он едет со станции «Кинель». Причины происшествия пока неизвестны.

Как сообщает 63.ru со ссылкой на слова очевидец, пожар возник в так называемой «вьетнамской» части торговых рядов, которые расположены за проспектом Кирова.