В Самаре загорелся рынок

Крупный пожар произошел на рынке в Самаре
Пожар произошел на Кировском рынке в Самаре. Как сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале, площадь возгорания выросла до 1 тысячи квадратных метров.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте работают более 80 пожарных и 23 единицы техники. Для тушения привлекли пожарный поезд — сейчас он едет со станции «Кинель». Причины происшествия пока неизвестны.
Как сообщает 63.ru со ссылкой на слова очевидец, пожар возник в так называемой «вьетнамской» части торговых рядов, которые расположены за проспектом Кирова.
Напомним, что 19 января пожар произошел на рынке «Восточный город» в Челябинске. Огонь охватил площадь в 1,2 тысячи квадратных метров. Потушить его удалось за 2,5 часа. Инцидент произошел после закрытия торговых рядов — в происшествии никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.