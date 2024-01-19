Дебошир, из-за которого в Перми вынужденно сел самолет, был под мефедроном

В крови мужчины, устроившего дебош на самолете Сургут — Москва, обнаружили следы мефедрона. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своих соцсетях.

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Самолет, летевший по маршруту Сургут — Москва, вынужденно сел в Перми 18 января из-за устроившего дебош пассажира. Мужчина нарушал общественный порядок, бился головой об пол и поранил руку о разбитый им же стакан. Чтобы пассажир не причинил вред себе или окружающим, экипажу пришлось ограничить его передвижения.

После приземления наряд патрульно-постовой службы задержал нарушителя и доставил в отдел полиции. В кармане его куртки и на полу самолета были найдены пакетики с мефедроном.