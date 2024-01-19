Три человека напали на прохожего с ножками от табуретки на северо-востоке Москвы
Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в разбое на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 19 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Оперативники МУРа совместно с коллегами из УВД по СВАО города Москвы задержали троих ранее судимых молодых людей. Они подозреваются в избиении жителя Тверской области и хищении его имущества, — сообщила она.
По данным правоохранителей, нападение было совершено в районе Осташковского парка. Трое злоумышленников напали на незнакомого мужчину и жестоко избили его, в том числе — ножками от табуретки. После избиения они отобрали у потерпевшего смартфон и кошелек с банковскими картами.
В настоящее время подозреваемые задержаны и доставлены в отдел полиции. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, пишет Telegram-канал «МВД Медиа».
Другой случай произошел 16 января. Молодой человек избил 37-летнего прохожего возле магазина на юго-востоке Москвы — 23-летний молодой человек напал на мужчину, нанеся ему удары по голове и туловищу.