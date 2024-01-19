На горнолыжном курорте «Степаново» в подмосковном городе Яхрома произошла поломка фуникулера, в результате чего пострадали как минимум три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Согласно имеющимся данным, фуникулер остановился из-за технической неисправности во время перевозки пассажиров. На место происшествия выехали спасатели.

В СМИ также появились подробности происшествия, рассказанные очевидцами. По их словам, поломка привела к резкому торможению фуникулера, из-за чего пассажиры попросту вылетели со своих мест. Отмечается, что у одной из пострадавших предварительно диагностировали перелом поясничного позвонка, еще двое находятся в состоянии средней тяжести.