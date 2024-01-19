Пожар на рынке в центре Челябинска локализован
Возгорание, которое произошло на рынке рядом с торгово-развлекательным комплексом (ТРК) "Европа-Азия" в центре Челябинска, локализовали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
По информации ведомства, пожар распространился на площади 1 200 квадратных метров. При этом возгорание произошло после закрытия рынка, когда никого рядом с торговыми рядами не было. Однако ради безопасности граждан, из ТРК проведена эвакуация.
Сейчас в полной ликвидации возгорания задействованы до 96 специалистов и 36 единиц техники.
"Для бесперебойного водоснабжения протянута магистральная линия от реки Миасс", – сказано в сообщении.