Пожар на рынке в центре Челябинска локализован

Возгорание, которое произошло на рынке рядом с торгово-развлекательным комплексом (ТРК) "Европа-Азия" в центре Челябинска , локализовали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ .

По информации ведомства, пожар распространился на площади 1 200 квадратных метров. При этом возгорание произошло после закрытия рынка, когда никого рядом с торговыми рядами не было. Однако ради безопасности граждан, из ТРК проведена эвакуация.