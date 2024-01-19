Дарья Трепова* выступила с последним словом на суде

Обвиняемая в терроризме Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем последнем слове попросила прощения у пострадавших от взрыва в кафе в Петербурге. Газета.Ru

Трепова заявила, что не помогла пострадавшим от взрыва, в результате которого погиб русский писатель, волонтер и ополченец Владлен Татарский, потому что струсила. ТК " Звезда"

Ранее прокурор запросил для обвиняемой в терроризме Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей, а для укрывавшего ее Дмитрия Касинцева — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима. Взрыв в петербургском кафе, в результате которого был взорван военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадали 52 человека, произошел 2 апреля 2023 года. Lenta.ru