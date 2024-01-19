Полиция задержала подозреваемого в убийстве попутчика в электричке Москва – Сергиев Посад

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления на транспорте МВД России по ЦФО и линейного управления МВД России на станции «Москва-Ярославская» установили личность скрывшегося злоумышленника и задержали его в подмосковном поселке городского типа Монино. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи, мошенничество и побои житель Волгоградской области 1968 года рождения. Мужчина пояснил, что в электропоезде у него произошел конфликт с одним из пассажиров, который после словесной перепалки начал угрожать ему ножом. В ходе борьбы он смог перехватить орудие и им же нанес ранения оппоненту, после чего убежал», – пояснили в пресс-службе.