Транспортная полиция задержала подозреваемого в убийстве попутчика в электричке Москва – Сергиев Посад
Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в убийстве пассажира электрички, следовавшей из Москвы в Сергиев Посад. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«Столичными транспортными полицейскими задержан подозреваемый в убийстве попутчика в электропоезде. В Московской области в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции «Мытищи» поступила информация о том, что в электропоезде сообщением Москва – Сергиев Посад произошел конфликт между двумя пассажирами. Один из участников потасовки получил ножевые ранения и был госпитализирован, а его оппонент скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что впоследствии пострадавший – ранее судимый житель Саратовской области 1981 года рождения – скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления на транспорте МВД России по ЦФО и линейного управления МВД России на станции «Москва-Ярославская» установили личность скрывшегося злоумышленника и задержали его в подмосковном поселке городского типа Монино. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи, мошенничество и побои житель Волгоградской области 1968 года рождения. Мужчина пояснил, что в электропоезде у него произошел конфликт с одним из пассажиров, который после словесной перепалки начал угрожать ему ножом. В ходе борьбы он смог перехватить орудие и им же нанес ранения оппоненту, после чего убежал», – пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что транспортные полицейские передали подозреваемого в убийстве следственным органам.
«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – заключили в пресс-службе.
Транспортная полиция задержала подозреваемого в убийстве попутчика в электричке Москва – Сергиев Посад
Летевший из Москвы в Кемерово самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за неисправности
Контейнер с фтороводородной кислотой поврежден в ДТП в Москве, качество воздуха в норме – Роспотребнадзор