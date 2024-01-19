Обвиняемая в терроризме Трепова* не признала вину

Обвиняемая в терроризме Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не признала свою вину в суде. Lenta.ru
Она также попросила суд вернуть расследование и переквалифицировать статью. По ее словам, она думала, что в статуэтке, которая предназначалась для погибшего военного корреспондента Владлена Татарского, была прослушка, а не бомба. NSN.FM
Прокурор запросил для Треповой 28 лет колонии. Девушку обвиняют в совершении теракта против военкора Владлена Татарского в петербургском кафе. Она призналась, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова, которого знает с весны 2022 года. Он якобы обещал девушке помочь переехать на Украину. Газета.Ru