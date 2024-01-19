У устроившего дебош в самолете до Москвы россиянина нашли мефедрон

Устроивший дебош в самолете и сорвавший рейс из Сургута в Москву мужчина вез мефедрон. Об этом в своем МВД России Ирина Волк.

© Lenta.ru

По ее данным, после приземления самолета в Перми сотрудники правоохранительных органов нашли на полу судна и в кармане куртки буйного пассажира пакетики с мефедроном. В отношении мужчины были составлены административные протоколы по статьям 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и 6.9 («Употребление запрещенных в обороте веществ без назначения врача») КоАП РФ.

Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.