Для обвиняемой в убийстве Татарского запросили 28 лет тюрьмы

Прокурор запросила для Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемой по делу об убийстве военкора Владлена Татарского, 28 лет колонии общего режима. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Также обвинение попросило назначить Треповой штраф в 800 тысяч рублей.

40-летний Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в Петербурге в результате взрыва в кафе, еще несколько десятков человек пострадали. Татарский состоял в ополчении Донбасса, позже начал писать о конфликте на Украине и вел популярный Telegram-канал.

Обвинение по делу предъявили 26-летней Треповой - девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное военкору, и подарила ему гипсовый бюст, в котором находилась взрывчатка. Российские следователи заявили, что за терактом стоят украинские спецслужбы.

По версии следствия, Трепова, «разделяя оппозиционные взгляды» на спецоперацию, вошла в состав организованной группы, которая подготовила теракт. Целью теракта назвали дестабилизацию органов власти РФ и «понуждение их к принятию решения о прекращении СВО».