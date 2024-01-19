Адвокат в Москве получил 7 лет колонии за попытку мошенничества

Останкинской суд столицы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего адвоката Юрия Меженкова. Как сообщает телеграм-канал столичных судов, он был признан виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Отбывать срок он будет в колонии общего режима.

О том, кого хотел обмануть Меженков и на накую сумму, не уточняется. В районном суде Business FM не ответили на момент публикации.

По приговору у фигуранта не будет права заниматься профессиональной деятельностью после освобождения в течение двух лет. Ранее Меженкова лишили статуса адвоката Адвокатской палаты города Москвы, он также является индивидуальным предпринимателем.

Адвокаты нередко становятся фигурантами уголовных дел. В апреле 2002 года по заявлению руководителей крупной IT-компании Merlion был задержан адвокат Вадим Лялин, который вымогал деньги у находившихся под стражей совладельцев компании. Спустя пять месяцев он сбежал во время следственных действий. В бегах он пробыл ровно два дня, прежде чем попался. Красногорский городской суд Подмосковья в июле 2023 года приговорил его к 5,5 года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также побег из-под стражи (ч. 1 ст. 313 УК РФ).