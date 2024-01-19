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В Брянской области эвакуировали жителей из частного сектора рядом с горящей нефтебазой

Жителей частного сектора рядом с горящей нефтебазой в городе Клинцы Брянской области эвакуировали к родственникам. ТАСС

«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения», — пояснил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз. Lenta.ru

Он подтвердил информацию, что на нефтебазе горят четыре цистерны. По его словам, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Все противопожарные силы работают в усиленном режиме. Делается все возможное, чтобы ликвидировать горение. Ura.Ru

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