Жителей частного сектора рядом с горящей нефтебазой в городе Клинцы Брянской области эвакуировали к родственникам. ТАСС

Он подтвердил информацию, что на нефтебазе горят четыре цистерны. По его словам, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Все противопожарные силы работают в усиленном режиме. Делается все возможное, чтобы ликвидировать горение. Ura.Ru