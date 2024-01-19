Четвероклассники совершили налет на кассу автовокзала

Ученики четвертого класса попытались ограбить кассу автовокзала в городе Большой Камень в Приморье. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры по региону.

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«Большекаменская межрайонная прокуратура проводит проверку по публикации в СМИ о том, что двое несовершеннолетних пытались заполучить у кассира автовокзала денежные средства, однако, узнав о наличии в помещении системы видеонаблюдения, сбежали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позже было установлено, что на видео попали два мальчика 2013 года рождения. Они учатся в четвертом классе, семьи на учете не состоят.

Прокуратура проводит проверку. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.