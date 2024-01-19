Против звезды «Триггера» возбудили уголовное дело

Против российского актера Анатолия Руденко возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, актера, которому грозит до трех лет тюрьмы, отпустили под обязательство о явке.

Руденко был задержан вечером 17 января. Актер сильно занервничал, когда сотрудники полиции остановили его машину. Тогда правоохранители осмотрели Руденко и обнаружили, что он приклеил скотчем к паху пакетик, внутри которого было 0,57 грамма мефедрона.

Артиста доставили в ОВД Пресненского района столицы, где он объяснил, что нашел пакет на улице и принял за отраву для собак. Позже он узнал, что внутри наркотики, но не стал ни избавляться от них. Кроме того, уточнял актер, он не планировал продавать наркотики.