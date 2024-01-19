В Новосибирске ввели режим ЧС из-за аварий в системе теплоснабжения
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирске из-за аварий в системе теплоснабжения, которые привели к ограничению подачи тепла в дома в Ленинском районе города. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсетях 19 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Ранее он уже писал, что 11 января в Ленинском районе города произошла коммунальная авария. Из-за дефекта на магистральной теплосети без горячей воды и отопления остались жилые дома и социальные объекты. 17 января в системе теплоснабжения района произошла новая авария, ставшая, по словам Травникова, следствием предыдущей, когда был резко сброшен теплоноситель в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась.
Накануне он отметил, что в отличие от аварии, произошедшей 11 января, в этот раз зону повреждения удалось локализовать, поэтому число попавших под полное отключение тепла домов намного меньше.