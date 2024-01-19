СМИ: в отеле в центре Москвы нашли тело заслуженного артиста России

Заслуженный артист России, фаготист Михаил Шиленков скончался в Москве на 47-м году жизни. Как сообщает Telegram-канал Mash, его тело больше суток находилось в номере одного из отелей в центре Москвы.

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По данным Mash, предварительной причиной смерти была названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Как утверждает канал, сотрудники отеля вызвали экстренные службы, так как Шиленков не реагировал на стук в дверь. Сотрудник служб обнаружили тело артиста в ванной комнате, без признаков насильственной смерти.

Михаил Шиленков окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. С 2003 года он был солистом Большого симфонического оркестра имени Чайковского.