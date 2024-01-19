Камнепад повредил участок федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Онгудайском районе Алтая, сообщили в управлении дорог «Алтай». Из-за этого часть трассы пришлось закрыть.

Камнепад произошел утром в пятницу, 19 января, на участке между населенными пунктами Акбом и Чибит (764-й километр трассы). Он разрушил одну полосу движения, а под второй, по предварительным данным, образовались пустоты. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил в своем Telegram-канале, что погибших и пострадавших в результате камнепада нет.

На место происшествия отправили комбинированную дорожную машину, трактор МТЗ, погрузчик и экскаватор. Рабочим предстоит разобрать покрытие и заполнить пустоты крупнообломочным грунтом и смесью песка с гравием.

Движение на части трассы закрыто для всех видов транспорта, это коснулось участка между населенными пунктами Йодро и Акташ (737 - 790 километры).

РИА Новости отмечает, что из-за камнепада два района Алтая с населением около 30 тысяч человек отрезаны от Горно-Алтайска.