Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Новосибирске

Самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, причиной стала техническая неисправность.

Сейчас самолет отстранен от полетов, новый борт ожидают 179 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура на своем официальном сайте.

Отмечается, что самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево. Характер неисправности не уточняется.

«Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса», – говорится в сообщении.