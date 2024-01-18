Россиянка избивала девятилетнюю приемную дочь-инвалида и попала под суд

В Курске завершено расследование по уголовному делу 49-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании девятилетней приемной дочери-инвалида. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, девочка по состоянию здоровья не может двигаться и самостоятельно обслуживать себя. В период с 19 по 28 декабря 2022 года женщина-опекун неоднократно била подопечную, причиняя ей физические и психические страдания.

Помимо привлечения к уголовной ответственности, к обвиняемой подан иск о взыскании компенсации морального ущерба в пользу пострадавшего ребенка в размере 800 тысяч рублей.