Пьяный россиянин заколол сожительницу после ссоры

В Республике Бурятия задержали 49-летнего россиянина, подозреваемого в расправе над сожительницей. Об этом в четверг, 18 января, Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 января находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина поссорился со своей сожительницей. После ряда взаимных оскорблений мужчина заколол женщину ножом, вонзив его ей в сердце. После этого он продолжал пить возле тела потерпевшей, а лишь затем вызвал скорую помощь.