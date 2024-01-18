СМИ: часть Крыма осталась без электричества

В сетях Крымской энергосистемы в четверг, 18 января, произошло аварийное отключение. Об этом пишет РИА «Новости. Крым» со ссылкой на пресс-службу Севастопольэнерго.

В компании отметили, что в 18:05 сработала противоаварийная автоматика. В результате были отключены потребители в Балаклаве, Камышовой, в бухте Казачьей и других районах города.

По данным агентства, без света оказалась большая часть города Саки. Также наблюдаются отключения в Керчи, Симферополе, Феодосии, Джанкое.

«Аварийные бригады РЭС приступили к аварийно-восстановительных работам», — пояснил мэр Сак Александр Овдиенко.