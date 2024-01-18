Свежие следы горения нашли на месте крушения самолета Пригожина

Свежие следы горения обнаружили на месте крушения самолета основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает MK.RU.

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Покрытый сажей снег близ мемориала Пригожину нашла журналистка Екатерина Царева, которая побывала на месте падения. Что именно горело возле мемориала, корреспондент не уточнила. Также она не обнаружила самих подожженных предметов.

При этом издание отмечает, что подъезд к месту крушения самолета был расчищен специальной техникой, на дороге к нему обнаружены следы колес. Кто организовал расчистку дороги, не сообщается.