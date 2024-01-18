За потерянный радиоактивный контейнер под Иркутском объявили награду

В Иркутской области потеряли капсулу с радиоактивным веществом цезий-137. Об этом РБК рассказала руководитель пресс-службы «ТНГ-Групп» Светлана Лукашова.

По её словам, сотрудники компании потеряли контейнер на прошлой неделе, во время поездки из Усть-Кута к месту проведения исследований.

Она указала, что в тот день были неблагоприятные погодные условия, поэтому пропажу капсулы, прикреплённой снаружи автомобиля, обнаружили только по прибытии к месту назначения

Генеральный директор «ТНГ-Групп» Ян Шарипов заявил, что нашедшему контейнер предприятие готово выплатить 200 тысяч рублей. В компании также добавили, что цезий-137 не опасен, пока находится в защитной капсуле.