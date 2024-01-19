Мать погибших при взрыве газа детей скончалась в больнице Махачкалы

В больнице скончалась женщина, пострадавшая при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме Махачкалы, сообщили в Минздраве Дагестана. Как отмечается, она получила ожоги более 96% тела и находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачам спасти ее не удалось.

© News.ru

Сегодня утром скончалась женщина, пострадавшая при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы. <...> Комбустиологи Ожогового центра РКБ им.А.В.Вишневского сделали все от них зависящее, однако спасти ее не удалось, — говорится в сообщении.

Трагедияпроизошла накануне утром. Всего пострадало пять человек, среди которых было трое детей. Их всех доставили в ожоговое отделение республиканской клинической больницы. Их лечение взяла под контроль министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

Позже один за другим стали поступать сообщения о гибели пострадавших детей. В данное время в живых остался только отец семейства, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.