Эксперт объяснил, почему в России горят склады

Старший риск-инженер страхового брокера Remind Денис Цыганков в беседе с «Ведомостями» назвал причину частых возгораний складов в России.

По словам эксперта, склады в стране чем-то похожи на «пионерский костер».

«"Дрова", т. е. товары, сложены аккуратно на стеллажах, вместо полок используются деревянные паллеты, между ними имеются проемы, обеспечивающие свободный доступ кислорода», - говорится в публикации.

Специалист подчеркнул, что наиболее распространенной причиной пожаров в складских комплексах является нарушение требований безопасности при проведении работ. Речь идет, в частности, о ремонте кровли, монтаже новых стеллажей, перегородок, отметил собеседник. Также зачастую происходит электропроводки, указал эксперт.

Кроме того, по его словам, на складах опасно хранить легковоспламеняющиеся жидкости (лаки, краски, растворители), поскольку даже искра статического электричества может повлечь за собой пожар. При хранении на складе таких жидкостей важно соблюдать правила безопасности, а именно носить обувь с антистатической подошвой, указал Цыганков.

Также нередко на складах отключают систему пожаротушения, отметил он.