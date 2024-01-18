Проломившего череп студенту за надпись на футболке россиянина задержали

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего студента колледжа, который напал на сверстника и избил его. Об этом сообщает РЕН ТВ.

© Lenta.ru

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ. Причиной драки стала надпись на футболке потерпевшего — white.

16 января второкурсник в здании колледжа на улице Бухарестской заявил о недовольстве иностранной надписью, после чего набросился на юношу. Подростка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной гости и ушибом мозга.