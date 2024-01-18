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Более 700 школьников эвакуированы из-за пожара в гимназии Новосибирска

Пожар произошел в подвале гимназии в Новосибирске, пострадавших нет. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

Более 700 школьников эвакуированы из-за пожара в гимназии Новосибирска
© globallookpress.com

По данным ведомства, пожарный извещатель в гимназии №10 на улице Революции сработал в 11.38 по местному времени (7.38 мск).

«Через пять минут первое подразделение прибыло на место. Горение происходило в отдельном помещении гимназии, где находится частная школа по подготовке охранников», — отметили в пресс-службе.

Администрация школы эвакуировала всех учеников и персонал, пострадавших среди них нет. Изначально в МЧС сообщили, что было эвакуировано 500 школьников и 30 человек персонала. Однако позднее в ведомстве уточнили, что в гимназии находились 723 ребенка и 79 человек персонала.

«За 35 минут открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара уточняется», — подчеркнули в МЧС.

Ранее пожар произошел в гимназии № 40 в Калининграде. После срабатывания сигнализации пожарная охрана установила, что возгорание произошло в туалете на втором этаже — там загорелась мусорная корзина. Ликвидировать огонь удалось до прибытия подразделений МЧС России.

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