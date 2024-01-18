Более 700 школьников эвакуированы из-за пожара в гимназии Новосибирска

Пожар произошел в подвале гимназии в Новосибирске, пострадавших нет. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожарный извещатель в гимназии №10 на улице Революции сработал в 11.38 по местному времени (7.38 мск).

«Через пять минут первое подразделение прибыло на место. Горение происходило в отдельном помещении гимназии, где находится частная школа по подготовке охранников», — отметили в пресс-службе.

Администрация школы эвакуировала всех учеников и персонал, пострадавших среди них нет. Изначально в МЧС сообщили, что было эвакуировано 500 школьников и 30 человек персонала. Однако позднее в ведомстве уточнили, что в гимназии находились 723 ребенка и 79 человек персонала.

«За 35 минут открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара уточняется», — подчеркнули в МЧС.