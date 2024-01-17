Россиянин пришел в гости к девушке и ушел изнасилованный ее отцом

Житель Москвы изнасиловал молодого человека своей дочери, который пришел к ним в гости, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, с заявлением в полицию обратился пострадавший.

Как передает канал, инцидент произошел накануне в Митино. Молодой человек рассказал, что был в гостях у девушки, они выпивали вместе с ее 66-летним отцом. Потом, по словам пострадавшего, 66-летний мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на него и надругался. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Кемеровской области возбудили дело против матери 11-летнего подростка за то, что она пожаловалась подруге на изнасилование сына. Женщина увидела ролик, в котором над ее ребенком надругался 13-летний подросток, и переслала его приятельнице. О произошедшем узнали правоохранители, теперь женщине инкриминируют статью за распространение порнографических материалов с несовершеннолетними. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы.