Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту США

Два пассажирских самолета столкнулись во время руления в аэропорту Чикаго, США. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

© Lenta.ru

Нештатная ситуация произошла вечером в воскресенье, 14 января. Известно, что Boeing 777 японской авиакомпании All Nippon Airways подрезал Boeing 717 американских авиалиний Delta. В результате кончик левого крыла первого самолета врезался в заднюю часть второго лайнера.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Как пишет Daily Mail, рейс All Nippon Airways в Токио отменили для проверки воздушного судна. Федеральное управление гражданской авиации проведет расследование, чтобы выяснить причины аварии.