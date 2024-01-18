Самолет экстренно сел в Перми из-за агрессивного пассажира

"По предварительным данным, 18.01.2024 в 20:05 (18:05 мск) в аэропорту Перми Большое Савино осуществил экстренную посадку самолет - рейс 296 Сургут - Москва. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку по причине агрессивного поведения пассажира 1983 года рождения, который грубо нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение к обществу", - говорится в сообщении.