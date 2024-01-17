Россиянка подала иск на 1 млрд рублей в связи с вечеринкой Ивлеевой

Уроженка города Златоуст Челябинской области, оскорблённая вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, подала иск к организаторам и участникам мероприятия на 1 млрд рублей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя истца Александра Морозова.

«Уже подали иск во Всеволожский городской суд Ленинградской области», — сказал Морозов.

Отмечается, что женщина-истец является представителем «религиозного братства «Морозов-Златоуст». При этом представитель истца Александр Морозов является руководителем данной организации.

Ранее ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд города Москвы сообщал, что судебная инстанция зарегистрировала коллективный иск к актрисе и блогеру Анастасии Ивлеевой, а также ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС).

Перед этим Ивлеева не признала вину в организации «голой» вечеринки. Защита блогера полагает, что ответственность за организацию мероприятия должна нести компания, заключившая с Ивлеевой соответствующий договор.

По словам Ивлеевой, основной задачей мероприятия было привлечение спонсорских интеграций, а именно компаний МТС и «Золотое яблоко».