Профессор умер во время лекции в московском вузе

Российский профессор заслуженный юрист России Юрий Веденеев скончался во время лекции в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина (МГЮА), сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Ему было 78 лет.

Как передает канал, трагедия произошла вечером 16 января. Веденеев вел в столичном вузе курс по теории государства и права. Посреди занятия преподавателю резко стало плохо, и он упал на пол. Приехавшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть профессора.

Веденеев считался крупнейшим специалистом в стране в области общей теории права и государства, конституционного и избирательного права. В МГЮА он преподавал с 2005 года. Ранее он также работал на должности руководителя центра обучения избирательным технологиями при Центризбиркоме.