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Взрыв на заводе в Шахтах попал на видео

Публикуем момент взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сейчас сотрудники МЧС сообщили о ликвидации пожара.

Возгорание на заводе в Шахтах произошло утром 17 января. Очевидцы сообщили, что перед началом пожара слышали взрыв. Завод расположен в поселке Гидропривод, а возгорание, по предварительной информации, началось в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Глава администрации города Шахты Андрей Горцевской в своем Telegram-канале заявил, что травмы получили три человека. Им оказывается медицинская помощь.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что в причинах пожара на заводе будут разбираться специалисты, а версия с беспилотником пока не подтверждается.

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