Губернатор Ростовской области прокомментировал версию о причастности дрона к пожару на заводе

Информация о причастности к пожару на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области беспилотника «не подтверждается». Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

В МЧС ранее заявили, что сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе «Авангард» в поселке Гидропривод поступило в 11.30. При этом очевидцы сообщили, что перед пожаром услышали звук взрыва.

В причинах произошедшего будут разбираться специалисты, но информация о причастности к взрыву беспилотника «не подтверждается», отметил глава Ростовской области Василий Голубев.

«По данным военных, ПВО в это время не работало», - пояснил он.

Губернатор отметил, что ведутся работы по тушению пожара, к ним привлечены семь единиц спецтехники, машины энергетической, газовой служб, а также скорой медицинской помощи.