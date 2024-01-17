9 человек пострадали при пожаре на заводе в Ростовской области

Трое получили ожоги, у одного диагностирована контузия, у остальных — переломы и другие травмы. По информации Telegram-канала Baza, возгорание локализовано на площади 360 кв. метров.

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При этом, как сообщил глава администрации города Шахты Андрей Горцевской, пострадали три человека. В свою очередь губернатор Василий Голубев заявил, что пожар на заводе «Авангард» не связан с попаданием беспилотника. Гендиректор компании Олег Рябошапка сообщил ТАСС, что перед возгоранием на предприятии произошёл взрыв.