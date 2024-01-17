Названа возможная причина пожара на заводе под Ростовом

По предварительной информации, пожар на Шахтинском полиэфирном заводе (ШПЗ) в Ростовской области мог вспыхнуть из-за короткого замыкания в цехе, где производятся подушки и матрасы, сообщает Telegram-канал Mash. По словам очевидцев, до возгорания был слышен взрыв.

По информации Telegram-канала Baza, упомянутый цех получил самые значительные повреждения. Известно, что пострадал как минимум один человек — он поранил ногу.

Предприятие в Шахтах является первым в России полиэфирным заводом. Он начал работу в июне 2023 года. ШПЗ включен в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов».

15 января мощный пожар произошел на складе с запчастями для автомобилей в подмосковных Мытищах. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.