В Иркутске за взятки от мигрантов задержали пять человек

"По версии следствия, в период с 2021 года по январь текущего года заместитель начальника отдела трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Иркутской области вместе с подчиненным сотрудником и иными гражданскими лицами, организовали незаконную миграцию, <...> действуя умышленно в нарушение законодательства, совершили действия по оказанию иностранным гражданам содействия в получении патента, предоставляющего право на временное осуществление трудовой деятельности и, как следствие, пребывания на территории Российской Федерации. За указанные преступные действия должностные лица органов внутренних дел получали взятки", - говорится в сообщении.