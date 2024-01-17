Мужчина открыл стрельбу на остановке в Колпино

Мужчина открыл стрельбу рядом с остановкой общественного транспорта в Колпино Ленинградской области. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

На кадрах с места происшествия видно, что мужчина вышел из автомобиля Lada и открыл стрельбу, после чего сел на пассажирское кресло. За рулем сидел еще один человек — после перестрелки они оба скрылись с остановки.

По словам собеседника газеты, причиной инцидента стал дорожный конфликт — злоумышленник стрелял в другого автомобилиста. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, после происшествия в травмпункт обратился мужчина с ранением, нанесенным из травматического пистолета. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.