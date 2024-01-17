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Женщина разгромила супермаркет в Пермском крае

Посетительница разгромила супермаркет в Пермском крае. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, женщину задержали и передали медикам.

Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых женщина устраивает погром в «Пятерочке» в городе Верещагино. Она опрокидывала стойки с товарами, пинала прилавки, сбрасывала с полок упаковки и била стеклянные бутылки. В результате пол в помещении оказался залит красным вином.

Как рассказали в полиции, после сообщения о неадекватной посетительнице на место прибыли полицейские, которые доставили ее в отдел. По факту повреждения имущества начата проверка. Задержанную передали медицинским работникам.

Напомним, что 14 января в торговом зале магазина «Лента» в Перми обнаружили тело мужчины. По словам очевидцев в социальных сетях, пермяк залпом выпил несколько бутылок алкоголя. СМИ сообщали, что погибший был сотрудником магазина, однако позднее выяснилось, что он был покупателем. Причины поступка неизвестны.

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