Посетительница разгромила супермаркет в Пермском крае. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, женщину задержали и передали медикам.

Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых женщина устраивает погром в «Пятерочке» в городе Верещагино. Она опрокидывала стойки с товарами, пинала прилавки, сбрасывала с полок упаковки и била стеклянные бутылки. В результате пол в помещении оказался залит красным вином.

Как рассказали в полиции, после сообщения о неадекватной посетительнице на место прибыли полицейские, которые доставили ее в отдел. По факту повреждения имущества начата проверка. Задержанную передали медицинским работникам.