Вдохновившийся советским фальшивомонетчиком рецидивист напечатал миллионы рублей

Белгородский районный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы местного жителя за печать поддельных денег на 25 миллионов рублей, вдохновившись примером советского фальшивомонетчика Виктора Баранова. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, рецидивист из Белгорода несколько месяцев искал информацию о способах изготовления фальшивок, консультировался с типографией. В своем доме он обустроил мастерскую, где напечатал купюры номиналом 5000 рублей. Мужчина нашел заказчика, для которого произвел партию в 5000 поддельных банкнот и планировал сбыть ее за 3,5 миллиона рублей.

Однако на след фальшивомонетчика вышли полицейские, в ходе обыска они изъяли у белгородца ноутбук, сканер, принтер, самодельный станок для нанесения водяных знаков, клише для имитации защитной ленты, краску, бумагу и фальшивые деньги на сумму 25 миллионов рублей. В ходе расследования выяснилось, что мужчина также причастен к краже денег и ювелирных изделий из дома в поселке Новосадовый. Ранее он неоднократно был судим и в этот раз сел в тюрьму.