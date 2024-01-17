Бастрыкин поручил возбудить дело из-за оскорбления участников СВО

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. возбудить по данному факту уголовное дело», — говорится в сообщении Следкома. Там добавили, что с просьбой к Бастрыкину отреагировать на публикацию президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова обратились российские военные корреспонденты. О ходе расследования предоставят доклад. Ura.RuПо данным ведомства, в одной из соцсетей Баратов опубликовал пост, где называет участников СВО "петухами" и отмечает, что его задевает термин "русский". ТАСС