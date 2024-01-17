Бастрыкин поручил возбудить дело из-за оскорбления участников СВО

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту оскорбления участников специальной военной операции (СВО). Lenta.ru
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. возбудить по данному факту уголовное дело», — говорится в сообщении Следкома. Там добавили, что с просьбой к Бастрыкину отреагировать на публикацию президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова обратились российские военные корреспонденты. О ходе расследования предоставят доклад. Ura.RuПо данным ведомства, в одной из соцсетей Баратов опубликовал пост, где называет участников СВО "петухами" и отмечает, что его задевает термин "русский". ТАСС