В Крыму учитель во время урока ударил пятиклассника

В Крыму ученика госпитализировали после урока в школе. Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Джанкой".

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Инцидент произошел в местном учебном заведении. По словам родителей, на уроке математики классный руководитель ударила своего подопечного.

В результате ребенка направили в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга. В момент произошедшего в классе присутствовал завуч. Родители обратились в полицию. Сообщается, что это не единственный случай подобного отношения к детям со стороны педагога.

В Министерстве образования, науки и молодежи Крыма прокомментировали ситуацию. Представители ведомства заявили, что начато служебное расследование.

"По состоянию на сегодняшний день должностные лица, имеющие отношение к данной ситуации, отстранены на время проведения служебного расследования", – сообщается в публикации.