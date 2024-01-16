В Мытищах люди оказались заблокированы в ТЦ во время пожарной тревоги

В ночь на 16 января в Мытищах несколько посетителей кинотеатра оказались заблокированы в торговом центре «Красный кит» во время пожарной тревоги, сообщает Telegram-канал Baza. Люди смотрели кино в одном из залов, когда сработал аудиосигнал. Открыть двери аварийного выхода смог один из посетителей, отключив провода в дверном механизме.

Время — ночь. Кнопка выхода не работает. Выйти можно только обратно в торговый центр, в котором и звучит пожарная тревога. Это просто восторг, — сказала участница происшествия в опубликованном видеоролике.

Ранее сообщалось, что сгоревший 13 января склад Wildberries в Санкт-Петербурге мог поджечь сотрудник маркетплейса. Telegram-канала SHOT сообщал, что 27 декабря в один из рабочих чатов с сотрудниками написал человек, который «предупредил» коллег о скором пожаре. Всерьез сообщение никто не воспринял. После сообщения с признанием сотрудник удалил свой аккаунт и больше в том чате не появлялся.