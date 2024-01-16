Суд вынес приговор полковнику Росгвардии за закупку некачественных РЛС

Экс-начальник отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков решением Второго западного окружного суда приговорен к 6 годам лишения свободы по делу о закупке некачественных радиолокационных комплексов «Орел-БПЛА». Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, РЛС были предназначены для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым от беспилотников противника.

В ходе прений сторон прокурор просил назначить офицеру 7 лет колонии общего режима и лишить его звания полковника. В итоге Волков был признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ)

«Назначить Волкову Сергею Евгеньевичу наказание в виде 6 лет колонии общего режима», — огласил решение судья Андрей Плужников.

В суде заметили, что полковник не будет лишен госнаград. Кроме того, заявленный Росгвардией иск на 395,4 млн рублей передан в гражданское производство.

Напомним, что 29 марта 2023 года 235-й гарнизонный военный суд арестовал Волкова по делу о приобретении РЛС.

В СК РФ заметили, что полковник согласовал поставку неисправных комплексов «Орел-БПЛА», неспособных в силу технических особенностей обнаружить и пресечь нахождение беспилотников малого класса в охраняемом воздушном пространстве.