Суд вынес приговор полковнику Росгвардии за закупку некачественных РЛС
Экс-начальник отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков решением Второго западного окружного суда приговорен к 6 годам лишения свободы по делу о закупке некачественных радиолокационных комплексов «Орел-БПЛА». Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, РЛС были предназначены для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым от беспилотников противника.
В ходе прений сторон прокурор просил назначить офицеру 7 лет колонии общего режима и лишить его звания полковника. В итоге Волков был признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ)
«Назначить Волкову Сергею Евгеньевичу наказание в виде 6 лет колонии общего режима», — огласил решение судья Андрей Плужников.
В суде заметили, что полковник не будет лишен госнаград. Кроме того, заявленный Росгвардией иск на 395,4 млн рублей передан в гражданское производство.
Напомним, что 29 марта 2023 года 235-й гарнизонный военный суд арестовал Волкова по делу о приобретении РЛС.
В СК РФ заметили, что полковник согласовал поставку неисправных комплексов «Орел-БПЛА», неспособных в силу технических особенностей обнаружить и пресечь нахождение беспилотников малого класса в охраняемом воздушном пространстве.
В ходе следствия Волков не признал вину. Он настаивал, что действовал «согласно установленному порядку и законодательству».