Силовики работают в московском офисе Wildberries в связи с пожаром на складе

В московском офисе Wildberries работают правоохранительные органы в связи с пожаром на складе в Шушарах в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 18 января, сообщили в пресс-службе компании.

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— Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее. Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет компетентным органам всю необходимую информацию», — заявили представители маркетплейса.

В пресс-службе подчеркнули, что на работу компании следственные действия не влияют. Маркетплейс работает в штатном режиме.

Склад маркетплейса Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в субботу, 13 января, был полностью уничтожен пожаром из-за возгорания в одном из отсеков. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о происшествии.